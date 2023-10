Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 20 ottobre. LIVE

Diverse esplosioni sono risuonate nella notte a Melitopol, città occupata nella regione ucraina di Zaporizhzhia: lo ha reso noto il sindaco in esilio, Ivan Fedorov, come riporta Rbc-Ucraina. L'esplosione più forte è stata udita nella zona di Aviamistechka, dove i russi hanno installato la loro base militare, nell'aeroporto catturato, ha precisato. Telefonata di Biden al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa ha sottolineato "il continuo e forte sostegno bipartisan negli Stati Uniti per la difesa dell'Ucraina della sua sovranità, integrità territoriale e futuro democratico". Secondo quanto riferito da una nota della Casa Bianca i due leader "hanno discusso della lotta dell'Ucraina per difendere la propria libertà e indipendenza dall'aggressione russa". Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong-un, con il quale ha avuto un colloquio di oltre un'ora. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Lo stesso Lavrov ha denunciato la "pericolosa" politica militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati giapponesi e sudcoreani nei confronti della Corea del Nord, dopo i colloqui a Pyongyang con i leader nordcoreani.

