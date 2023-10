Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: notizie di oggi 20 ottobre

"Sostenere sia l'Ucraina sia Israele per non minare la stabilità democratica nel mondo". E' il messaggio chiave del discorso di Joe Biden alla nazione, dopo la storica visita lampo in Israele, la prima di un presidente americano in tempo di guerra. Il presidente ha annunciato che chiederà fondi al Congresso per portare avanti la sua missione. L'ordine di entrare a Gaza arriverà presto. Lo ha detto ai soldati il ministro della difesa israeliano. "La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas" a Gaza, ha detto il comandante dell'esercito del sud di Israele. E il New York TImes ha pubblicato foto satellitari dei tank israeliani ammassati vicino al confine con la Striscia. Il ministro degli Interni del governo di Hamas ha reso noto intanto che diversi sfollati che si rifugiavano nel giardino di una chiesa a Gaza sono stati uccisi e altri feriti in un raid israeliano. Secondo quanto rivelato da una tv israeliana una parte dei commando di Hamas che il 7 ottobre ha attaccato i civili israeliani a ridosso della striscia di Gaza era sotto effetto di una droga sintetica nota come Captagon.









