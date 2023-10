Guerra Ucraina Russia, Nato: "Risorse sufficienti per sostenere Kiev"

La Nato dispone di risorse sufficienti per sostenere militarmente l'Ucraina nella guerra con la Russia: lo ha detto il vice segretario generale dell'Alleanza, Mircea Geoană. Intanto Biden chiederà al Congresso 60 miliardi di aiuti militari e umanitari per Kiev: "Dai successi in Ucraina e Israele dipende la sicurezza degli Usa". Il Cremlino: non accettiamo un tono del genere nei confronti della Russia e del nostro presidente