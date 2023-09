Guerra Ucraina, sciame di droni russi. Putin: andrò in Nord Corea LIVE

Nell'incontro con la stampa, all'indomani dell'ufficializzazione del suo incarico, il nuovo capo della diplomazia di Tokyo - che è stata a capo del dicastero della Giustizia tra il 2020 e il 2021 - ha ribadito che "l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina non può essere accettata", aggiungendo che "Il Giappone ha esortato le altre parti a non fornire supporto alle forze di Mosca". Kamikawa ha anche detto che Tokyo continuerà a raccogliere e analizzare diverse informazioni e lavorerà al fianco degli Stati Uniti e la Corea del Sud, e assieme ad altre nazioni per garantire il pieno rispetto delle risoluzioni in materia delle Nazioni Unite. Riguardo alla Cina, Kamikawa ha ammesso che ci sono "molte questioni e motivi di preoccupazione" tra i due paesi vicini. Interrogata sulla decisione di Pechino di mettere al bando le importazioni dei prodotti ittici giapponesi a seguito del rilascio dell'acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima, Kamikawa ha spiegato che Tokyo "esorterà con forza la Cina ad agire in modo responsabile, impegnandosi sul dialogo per affrontare le sfide comuni", specificando quanto sia importante "che entrambe le parti facciano sforzi per avere relazioni costruttive e stabili".