Mondo

Si torna a parlare di bombe a grappolo : gli Usa le invieranno a Kiev, nell'ambito di un nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari. Ma sul punto è polemica. Il potenziale distruttivo di queste armi è così forte che nel 2008 molti Stati hanno firmato una convenzione per vietarne l’uso. Tra questi non ci sono gli Stati Uniti. Mentre c’è l’Italia: la premier Meloni - ribadendo la “condanna” all’aggressione russa contro Kiev – ha infatti ricordato che Roma aderisce ai trattati che vietano “produzione, trasferimento e stoccaggio” delle bombe a grappolo

Meloni auspica quindi l'applicazione dei trattati, "nel quadro dei valori espressi dall'Alleanza Atlantica". E l’Italia non è il primo Paese Nato ad aver commentato la scelta di Washington: così ha già fatto anche Berlino. Le bombe a grappolo, sganciate da aerei, mezzi d'artiglieria o missili, si aprono in aria rilasciando submunizioni definite "bombette" che si disperdono su una vasta area e causano distruzione su più bersagli contemporaneamente

Secondo il comitato internazionale della Croce Rossa le "bombette" hanno un alto tasso di mancata esplosione, fino al 40% in alcuni conflitti recenti trasformando i territori colpiti in campi minati a cielo aperto. Ad esempio, in Afghanistan non è ancora finita la bonifica delle 'cluster' russe e son passati più di 30 anni dalla fine dell'invasione sovietica. Altrettanto succede in Iraq, Kosovo, Nagorno-Karabakh e addirittura in Laos e Vietnam