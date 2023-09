Usa, missile balistico intercontinentale testato con successo

L'operazione annunciata in anticipo a Mosca per evitare qualsiasi escalation delle tensioni con la Russia nel mezzo del conflitto in Ucraina

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver testato con successo un missile balistico intercontinentale non armato (Icbm), sullo sfondo delle tensioni con la Corea del Nord. L'operazione era stata annunciata in anticipo a Mosca per evitare qualsiasi escalation delle tensioni con la Russia nel mezzo del conflitto in Ucraina (GUERRA UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Questo lancio di prova fa parte di test di routine e di operazioni periodiche intese a dimostrare che i deterrenti nucleari degli Stati Uniti sono sicuri, affidabili ed efficaci", ha affermato il comando dell'aeronautica militare in un comunicato.