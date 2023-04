Putin a messa Pasqua. Kirill: pace sia giusta e duratura

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla veglia

pasquale nella cattedrale del Cristo Redentore a Mosca, il piu' grande tempio ortodosso del Paese. La funzione religiosa, trasmessa in diretta televisiva, è stata officiata dal Patriarca della Chiesa ortodossa russa, Kirill. In abito scuro, con una candela in mano, il capo del Cremlino, accompagnato dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha risposto con il tradizionale "E' veramente risorto" alle parole del patriarca. In un messaggio ai credenti in occasione della Pasqua, Kirill ha chiesto una "pace giusta e duratura" per i popoli di Russia e Ucraina. "In questa luminosa Settimana Santa, le nostre preghiere speciali sono rivolte a Dio per le persone che si trovano nella zona di guerra", ha detto il capo della Chiesa ortodossa russa. Come cristiani - ha aggiunto - "non possiamo restare indifferenti davanti ai problemi e alle difficoltà dei nostri fratelli e sorelle, i cui cuori sono bruciati dal fuoco del conflitto interno". Il patriarca ha indicato che gli ortodossi chiedono a Dio "che con la sua misericordia e bontà guarisca le ferite del corpo, e specialmente quelle spirituali, consoli ogni dolore e conceda ai popoli fratelli usciti dallo stesso fonte battesimale del Dnepr una pace giusta e duratura".