10/10 ©Ansa

A oggi 15 aprile, ha riferito, sono state inviate 52mila cartoline-precetto e più di 50mila cittadini si sono già presentati, come obbliga la legge, ai locali commissariati militari per l'arruolamento. Biryukov ha poi assicurato che non verranno inviate cartoline "in massa" con la nuova metodologia, come molti temono

Guerra Ucraina Russia, news. Putin firma la legge sulla coscrizione elettronica. LIVE