8/8 ©IPA/Fotogramma

Il blogger era tra coloro che hanno chiesto pubblicamente che la Russia proseguisse la guerra in modo ancora più aggressivo. Quando il presidente ucraino Zelensky ha visitato Kherson, ha chiesto di sapere perché Mosca non aveva colto l’occasione per assassinarlo con un drone

Attentato San Pietroburgo,: fermata un’altra persona per la morte di Tatarsky