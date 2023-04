Attentato San Pietroburgo, fermata la donna accusata dell’attacco

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova, la donna accusata di essere coinvolta nell'attacco di ieri in un caffè della città russa in cui è rimasto ucciso il blogger (oltre a causare il ferimento di oltre 30 persone). Fermate anche la madre e la sorella della sospettata, che non sono detenute

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova, la donna accusata di essere coinvolta nell'attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky . La notizia è stata riferita dai media russi. "Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i servizi operativi, hanno fermato la donna sospettata di essere coinvolta nell'esplosione", fa sapere sul suo canale Telegram il Comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Fermate anche la madre e la sorella

La polizia russa ha fermato anche la madre e la sorella di Trepova. Fonti del ministero dell'Interno, precisano che le familiari di Trepova "non sono detenute". "Stiamo conducendo interrogatori - aggiungono - sulla base dei risultati di questi, assumeremo una decisione sulla loro posizione”. L’esplosione dell’ordigno ieri in un bar di San Pietroburgo ha causato 32 feriti, di cui 10 in modo grave, tra cui vi è anche un 14enne, oltre all’uccisione del blogger Tatarsky.

Prigozhin: attentato a Tatarsky affidato a Cyber Front Z

Intanto il fondatore della milizia paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha confermato di essere proprietario del bar di San Pietroburgo dove si è verificata l'esplosione. Lo riporta la Tass citando un messaggio di Prigozhin sui social. "In effetti, ho consegnato il bar al movimento patriottico Cyber Front Z e lì si sono tenuti diversi seminari. Molto probabilmente questa tragedia è avvenuta durante un seminario", ha dichiarato Prigozhin sottolineando che l'attentato presenta alcune analogie con l'omicidio della giornalista Darya Dugina. "Tuttavia, non accuserei il regime di Kiev di queste azioni. Penso che stia operando un gruppo di radicali che difficilmente ha legami con il governo ucraino, ecco come lo descriverei", ha concluso.