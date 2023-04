Chi è Darya Trepova, la donna fermata per attentato a San Pietroburgo

Originaria di San Pietroburgo, Darya Trepova, riferisce la Ria Novosti, è stata espulsa dall'Università statale di San Pietroburgo nel 2019. Numerosi media e canali Telegram hanno riferito che Trepova ha studiato presso la facoltà di Economia. E' nata nel 1997, ha quindi 26 anni ed è una ex commessa. Secondo l'antiterrorismo russo sarebbe vicina alla fondazione anticorruzione di Navalny. Così come il presunto marito. Era già stata arrestata a febbraio per aver partecipato a una manifestazione contro la guerra. Vive a Pushkin, non lontano da San Pietroburgo.

Il video e l'interrogatorio

In un video ripreso da telecamere di sicurezza e diffuso da vari canali Telegram davanti al caffè di San Pietroburgo dove ieri è avvenuto un attentato, si vede una giovane donna, che viene indicata come Darya Trepova, mentre entra nel locale portando un grande pacco. Secondo alcuni testimoni, l'esplosivo sarebbe stato nascosto in una statuetta che la donna avrebbe dato in regalo al giornalista-blogger Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky. Ma ufficialmente le autorità russe non hanno fornito alcuna informazione sulle modalità dell'attentato. Nel video si vede una giovane donna con lunghi capelli biondi e con indosso un lungo cappotto che si avvicina all'entrata del caffè, posto all'angolo di una strada, ma poi passa senza fermarsi. Soltanto in seguito torna indietro e apre la porta del locale.

Nell'interrogatorio, di cui l'agenzia Ria Novosti ha diffuso un video, ha detto: "Ho portato una statuetta che poi è esplosa". Alla domanda "chi te l'ha data?", la giovane risponde: "Posso dirlo dopo?". Darya Trepova appare in camicia bianca e con i capelli più corti rispetto alle immagini di sicurezza che la mostravano mentre entrava nel caffè portando un pacco.