Macron: impossibile consegnare aerei a breve

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che gli aerei da combattimento richiesti dall'Ucraina non potranno "in nessun caso" essere "consegnati nelle prossime settimane", assicurando di voler offrire armi "più utili" e "più veloci". "Non escludo assolutamente nulla", ha assicurato alla stampa il presidente francese a Bruxelles sulle consegne di aerei da combattimento, dopo un vertice europeo alla presenza del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Ma "non corrisponde alle esigenze di oggi", ha stimato.