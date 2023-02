Guerra Ucraina, Kiev: "Missili russi passati in spazio aereo rumeno"

Secondo il comandante in capo delle forze armate di Kiev Valery Zaluzhny due missili da crociera Kalibr russi, lanciati dal Mar Nero, hanno sorvolato poco dopo le 10 lo spazio aereo moldavo e rumeno prima di entrare in Ucraina

Sale la tensione nei cieli al confine con l’Ucraina. Durante il massiccio attacco di stamattina, due missili da crociera russi Kalibr hanno attraversato lo spazio aereo rumeno. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valery Zaluzhny in un tweet: "Oggi, 10 febbraio, alle 10:18 ora locale, due missili da crociera Kalibr russi hanno attraversato il confine di Stato dell'Ucraina con la Repubblica di Moldavia. Intorno alle 10:33, questi missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno per poi rientrare nello spazio aereo dell'Ucraina nel punto di intersezione del confine dei tre Stati. I missili sono stati lanciati dal Mar Nero". Intanto il Cremlino non commenta le notizie e rimanda la questione al ministero della Difesa. Lo afferma il portavoce del governo russo Dmitri Peskov (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG).