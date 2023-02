Wall Street Journal, "Russia importa da Cina sostegno militare"

Equipaggiamento, tecnologie all'avanguardia e parti di aerei caccia: Pechino sta aiutando in modo consistente Mosca nella guerra in Ucraina, bypassando le sanzioni internazionali. Lo scrive il Wall Street Journal sulla base di un'analisi di documenti doganali russi. Si tratta, per il resto, di beni che hanno uso duplice, militare e civile, che la Russia ha cominciato a importare dalla Cina fin dallo scorso anno, dopo l'invasione dell'Ucraina. Richiesto di un commento, il Cremlino si è limitato a rispondere, per bocca del portavoce Dmitry Peskov, in questo modo: "La Russia ha sufficiente potenziale tecnologico per provvedere alla propria sicurezza e portare avanti l'operazione speciale. Questo potenziale e' costantemente aggiornato".