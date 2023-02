"Useremo il nucleare se l'Ucraina attaccherà le regioni russe", minaccia Medvedev. Il ministro della Difesa di Kiev risponde: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia". "Il momento è difficile a Bakhmout, Vougledar, Lyman e in altre regioni", ha detto il presidente ucraino. Il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov sostituirà Oleksii Reznikov come ministro della difesa di fronte all'aumento della pressione russa nell'est e dopo gli scandali di corruzione. Nella regione di Donetsk, un "massiccio" fuoco di artiglieria ha colpito Avdiivka, sulla linea del fronte orientale, dopo che Kramatorsk, altro obiettivo russo, era stata colpita durante la notte da razzi. Dal Canada è partito il primo carro armato Leopard 2 per l'Ucraina.

Intanto il Papa, nella conferenza stampa sul volo che dal Sud Sudan lo ha portato a Roma, ha detto di essere "aperto a incontrare ambedue i presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia. Se io non sono andato a Kiev è perché non è possibile per il momento andare a Mosca ma chiedo il dialogo".

