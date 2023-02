Entro i prossimi 10 giorni, la Russia prevede di lanciare una nuova offensiva su larga scala. "Useremo il nucleare se l'Ucraina attaccherà le regioni russe", minaccia Medvedev. Il ministro della Difesa di Kiev risponde: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia". "Il momento è difficile a Bakhmout, Vougledar, Lyman e in altre regioni", ha detto il presidente ucraino che ha presentato al parlamento i decreti per estendere di altri 90 giorni la legge marziale e la mobilitazione generale che erano in scadenza il 19 febbraio. Il presidente americano Joe Biden avrebbe intenzione di recarsi in Polonia questo mese in occasione dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, secondo fonti informate citate da Nbc News. Intanto, dopo giorni di polemiche, è ufficiale che non ci sarà nessun intervento in video a Sanremo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la finale di sabato, ma un messaggio scritto che leggerà Amadeus