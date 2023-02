Gli Usa "staranno al fianco dell'Ucraina finché sarà necessario": lo ha ribadito Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al Congresso, definendo la "brutale aggressione russa" un "test per gli anni a venire, per gli Usa, per il mondo". Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è giunto ieri a Kiev, in una visita non annunciata in Germania, secondo i media tedeschi. Nella capitale ucraina il neoministro della Difesa ha annunciato che gli ucraini riceveranno oltre 100 carri armati tipo Leopard 1A5 da diversi Paesi Ue. Continua intanto l'offensiva di Mosca sul Donetsk con decine di migliaia di soldati ma secondo il Ministero della Difesa britannico la Russia non dispone quasi certamente delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo. Il Cremlino ammassa truppe a est dell'Ucraina, mentre a Bakhmut si combatte. Il ministro della difesa di Berlino da Zelensky annuncia l'invio di 100 Leopard.

