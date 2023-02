Ieri vertice a tre all'Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz. E' la seconda tappa della missione in Europa del presidente ucraino arrivato a sorpresa a Londra e che poi è atterrato a Parigi prima di raggiungere Bruxelles questa mattina, dove avrà un bilaterale con la premier Giorgia Meloni a margine del summit. Dopo essere stato ricevuto Downing Street dal premier Rishi Sunak, Zelensky è intervenuto al Parlamento britannico ed è poi stato ricevuto in udienza da re Carlo III a Buckingham Palace. "Date ali alla libertà", ha detto con un'immagine poetica che è una richiesta di jet. Intanto Sunak assicura per marzo i carri armati Challanger 2. Macron: "Insieme verso la vittoria".