Meloni contro invito Zelensky a Parigi, Macron: “È il nostro ruolo”

Il presidente del Consiglio, a Bruxelles per il Consiglio europeo al quale ha partecipato anche il presidente ucraino, ha detto: “Credo che la nostra forza in questa vicenda sia la compattezza e io capisco le pressioni di politica interna, ma ci sono momenti in cui privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi”. Il capo dell’Eliseo: “Sta a Zelensky scegliere formato che vuole” per colloqui

L’aver invitato a Parigi Volodymyr Zelensky è stato “inopportuno” da parte del presidente francese Emmanuel Macron. A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando a Bruxelles per il Consiglio europeo, al quale ha partecipato anche il presidente ucraino. Nessun commento sulle dichiarazioni di Meloni da parte di Macron. “Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo", ha detto il capo dell’Eliseo, ricordando come Francia e Germania abbiano appunto “un ruolo particolare da otto anni sulla questione" dell'Ucraina, "perché abbiamo anche condotto insieme questo processo”. E ha aggiunto: “Penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole" per i colloqui diplomatici. Zelensky si è rivolto all'assemblea degli eurodeputati e ai capi di Stato e di governo dopo il discorso della presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, ricordando ancora una volta quello che è l’obiettivo dell’Ucraina: entrare nell’Unione europea. In agenda per Zelensky anche una serie di incontri bilaterali, tra cui quello con Meloni.