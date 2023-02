Discorso Zelensky al Parlamento Europeo: "Ue casa dell'Ucraina"

"Vittoria ucraina dev'essere imperativo"

approfondimento

Zelensky è poi entrato nel merito della guerra, sottolineando come l'obiettivo della Russia non sia soltanto quello di distruggere il modello ucraino, ma anche quello europeo nel suo complesso. Proprio per questo motivo la vittoria dell'Ucraina deve diventare "un imperativo" anche per l'Ue.

"Questa guerra totale non è solo una guerra per conquistare territori, ma è una minaccia caratterizzata da un dittatore con riserve massicce di armi sovietiche e di armi di altri regimi, come quello iraniano", ha aggiunto il presidente ucraino. "Per poter combattere questa guerra, passo dopo passo, anno dopo anno, il Cremlino ha cercato di distruggere i nostri valori europei, il valore della vita umana, che è stato ucciso anche in Russia dalle autorità. La vita di nessuno ha valore se non quella dei membri del Cremlino: 140 milioni di cittadini russi sono solo corpi per il Cremlino".

Il presidente dell'Ucraina ha poi concluso il suo intervento ringraziando l'Unione Europea per il sostegno alla lotta degli ucraini. "A sei giorni di distanza dall'inizio dell'invasione, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione non solo per sostenere la nostra lotta ma per anche il nostro status di candidato all'Ue. Questo ci ha motivato ad essere ancora più forti e determinati a resistere: grazie", sono state le sue parole.