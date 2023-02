Ucraina, Zelensky a Londra incontra re Carlo e il premier Sunak

1/5

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Stansted di Londra per quella che rappresenta la sua prima visita in Regno Unito dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. La giornata si annuncia fitta di appuntamenti per il presidente, che avrà modo di incontrare le principali istituzioni britanniche