Zelensky, a Sanremo non in video ma con testo letto da Amadeus

Non ci sarà un video collegamento di Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo. Ma Amadeus leggerà un testo che il leader ucraino ha inviato alla Rai. “Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo” Lo ha comunicato il direttore dell'Intrattenimento di prime time della Rai, Stefano Coletta.