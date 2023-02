Papa Francesco: "Chi strumentalizza morte di Ratzinger è senza etica"

In conferenza stampa durante il volo di ritorno dal suo viaggio in Africa, il Pontefice ha detto che la scomparsa del suo predecessore è stata utilizzata “da gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino” ascolta articolo Condividi

Papa Francesco è intervenuto sulle divisioni in Vaticano dopo la scomparsa del suo predecessore, il Papa emerito Ratzinger. "Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino", ha detto in conferenza stampa durante il volo di ritorno dal suo viaggio in Africa (LE FOTO).

"Alcune storie su Ratzinger sono solo bugie" leggi anche Ratzinger nel libro postumo: "Contro me furia e vociare assassino" Papa Francesco ha parlato di "gente che strumentalizza una persona così brava, così di Dio, quasi direi un Santo Padre, un Padre della Chiesa". E ancora: chi lo ha strumentalizzato, ha aggiunto, "non ha etica, è gente di partito, non di Chiesa". Alcune “storie” che sono uscite sul conto di Ratzinger – “che Benedetto era amareggiato per questo o quell’altro” – non sono altro che “storie cinesi”, ha detto Papa Francesco traducendo in italiano un modo di dire spagnolo riferito a cose inventate.

“Condannare gli omosessuali è peccato” vedi anche Papa Francesco: "L'omosessualità non è un crimine" Il Pontefice ha toccato anche altri temi insieme ai giornalisti. È tornato ad esempio a parlare di omosessualità, sottolineando che “condannare” chi non è eterosessuale “è peccato” e che la “criminalizzazione dell'omosessualità è un problema da non lasciar passare". Come tutti, anche chi è “di tendenza omosessuale” è figlio di Dio, ha detto Papa Francesco: “Dio gli vuole bene”. "Non sto parlando dei gruppi ma delle persone, le lobby sono un'altra cosa, io sto parlando delle persone", ha continuato. Poi ha concluso: "Nel catechismo della Chiesa cattolica c'è una frase: non vanno marginalizzati".