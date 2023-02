Ucraina: diffusi blackout dopo nuovi attacchi missilistici russi

Gli ultimi attacchi missilistici russi contro l'Ucraina hanno danneggiato notevolmente il sistema energetico, secondo il gestore enegetico Ukrenerho. I missili hanno colpito diverse centrali termiche e idroelettriche, ha detto alla televisione ucraina l'amministratore delegato dell'azienda Volodymyr Kudrytskyi, affermando che la situazione è particolarmente difficile nella regione di Kharkiv. L'attacco ha rallentato i piani per ripristinare l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina, ha detto Kudrytskyi, aggiungendo che "ancora una volta, tuttavia, non si è verificato alcun disastro." Il sistema elettrico ucraino non è stato distrutto dalla quattordicesima ondata di attacchi russi da ottobre, ha affermato.

Tuttavia, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le centrali nucleari di Rivne e dell'Ucraina meridionale hanno dovuto ridurre la produzione a causa dell'instabilità della rete. Uno dei reattori è stato spento nella centrale nucleare di Khmelnytskyi.