Le forze armate russe hanno lanciato tre attacchi missilistici nella notte su Kharkiv, secondo quanto riferito dal governatore della regione Oleg Sinegubov su Telegram. L'allerta aerea è scattata poco prima della mezzanotte. Secondo Sinegubov sono stati sferrati tre attacchi con missili S-300. Una infrastruttura sarebbe stata danneggiata e si conta almeno un ferito, un uomo di 35 anni ricoverato in ospedale. La Russia è pronta a tenere colloqui con l'Ucraina basati sulla realtà esistente e senza precondizioni: lo ha ribadito il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Vershinin, come riporta la Tass. "Qualsiasi ostilità finisce con colloqui e, naturalmente, come abbiamo detto in precedenza, saremo pronti a questi colloqui, ma solo se si tratterà di colloqui senza precondizioni, colloqui che si basino sulla realtà esistente", ha detto. "Nella sua retorica periodica su pace e negoziati il Cremlino afferma che non lascerà i territori ucraini e non sarà responsabile di crimini... È un'altra prova che i negoziati sono fuori discussione". Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, ricordando che l'obiettivo è "la vittoria dell'Ucraina, altrimenti la guerra in Europa non finirà, e la Russia dominerà criminalmente il mondo".