Greco-cattolici ucraini cambiano data Natale: sarà il 25 dicembre

La Chiesa greco-cattolica ucraina cambia ufficialmente la data del Natale: da questo 2023 sarà celebrato il 25 dicembre, e non più il 7 gennaio, data che li accomunava agli ortodossi. Lo ha annunciato oggi l'arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, spiegando che il cambio del calendario partirà il primo settembre. La richiesta di rivedere la data di una delle feste più importanti per i cristiani c'era già da tempo da parte dei fedeli ma "la guerra ha accelerato il processo di decisione", spiegano dalla Chiesa ucraina. "Una decisione storica" è stata definita dallo stesso Shevchuk. ( IL LIVEBLOG SULLA GUERRA )

La riflessione sulla data di Pasqua

Fonti della Chiesa greco-cattolica ucraina spiegano che verrà adottato il cosiddetto calendario "neo-giuliano", secondo il quale per le feste legate al Natale si adottano le date del calendario gregoriano (quello seguito dai cattolici), mentre per la Pasqua rimangono le date del calendario giuliano. Ma questo è per una fase transitoria. Sulla data della Pasqua c'è infatti una riflessione più ampia e nel 2025, quando si celebreranno i 1700 anni del Concilio di Nicea, potrebbe essere presa una decisione per riunificare la data della Pasqua non solo all'interno della galassia cattolica ma anche tra cattolici e ortodossi. Un percorso in questa direzione è stato annunciato nei mesi scorsi dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo. E anche Papa Francesco più volte ha auspicato questa riunificazione della data della Pasqua per tutti i cristiani.

Nel 2023 la celebrazione di "due Natali"

Tornando invece alla Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino, viene data la possibilità di mantenere, anche per il Natale, la vecchia data del 7 gennaio, alle parrocchie che non se la sentiranno di cambiare subito ma dovranno avere "l'autorizzazione del vescovo locale" e comunque dovranno adeguarsi alla nuova data del 25 dicembre entro il 2025. Questo 2023 vedrà dunque la celebrazione di 'due Natali' per la Chiesa greco-cattolica ucraina. Era infatti stato celebrato un mese fa, il 7 gennaio, e verrà celebrato nuovamente il 25 dicembre, ma sarà poi definitivamente quest'ultima la data per gli anni successivi.