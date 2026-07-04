Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, dopo l’instabilità torna il caldo sull’Italia. Le previsioni del weekend. LIVE

live Cronaca

Nel weekend del 4 e 5 luglio l’anticiclone subtropicale torna a espandersi sull’Italia. Dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime 48 ore, sono attesi sole e temperature in aumento. Oggi il tempo sarà stabile quasi ovunque, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Domenica niente precipitazioni diffuse, salvo possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali, secondo IlMeteo.it

in evidenza

Nel weekend del 4 e 5 luglio l’anticiclone subtropicale torna a espandersi sull’Italia. Dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime 48 ore, sono attesi sole e temperature in forte aumento. Oggi il tempo sarà stabile quasi ovunque, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Soltanto sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35°C. Domenica niente precipitazioni diffuse, salvo possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali, secondo IlMeteo.it.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Le previsioni meteo delle ore 9 per oggi

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Torna l'anticiclone, l'atmosfera torna stabile su gran parte delle regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35°C.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, nel week-end torna l'afa: nuova ondata di caldo in arrivo

Cronaca

Dal caldo estremo a temporali, grandinate e raffiche di vento, ma anche a temperature più fresche...

Furto fentanyl all'ospedale Israelitico, Procura Roma avvia indagine

Cronaca

Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale...

Vibo Valentia, bimbo di 3 anni precipita da tromba scale: è grave

Cronaca

Il piccolo ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasferito al Pronto Soccorso. La...

Siena, Palio di Provenzano 2026: vince la contrada dell'Aquila

Cronaca

Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro ha trionfato al Palio dedicato...

Meteo, nel weekend nuova ondata di caldo: picchi oltre 35 gradi

Cronaca

Dopo una breve parentesi di maltempo e acquazzoni che hanno portato un leggero calo delle...

Cronaca: i più letti