Nel weekend del 4 e 5 luglio l’anticiclone subtropicale torna a espandersi sull’Italia. Dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime 48 ore, sono attesi sole e temperature in aumento. Oggi il tempo sarà stabile quasi ovunque, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Domenica niente precipitazioni diffuse, salvo possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali, secondo IlMeteo.it
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Nel weekend del 4 e 5 luglio l’anticiclone subtropicale torna a espandersi sull’Italia. Dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime 48 ore, sono attesi sole e temperature in forte aumento. Oggi il tempo sarà stabile quasi ovunque, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Soltanto sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35°C. Domenica niente precipitazioni diffuse, salvo possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali, secondo IlMeteo.it.
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Le previsioni meteo delle ore 9 per oggi
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Torna l'anticiclone, l'atmosfera torna stabile su gran parte delle regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35°C.