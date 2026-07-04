Nel weekend del 4 e 5 luglio l’anticiclone subtropicale torna a espandersi sull’Italia. Dopo la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime 48 ore, sono attesi sole e temperature in forte aumento. Oggi il tempo sarà stabile quasi ovunque, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi. Soltanto sulle coste tirreniche tra Calabria e Sicilia ci potranno essere delle veloci precipitazioni pomeridiane. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 34-35°C. Domenica niente precipitazioni diffuse, salvo possibili brevi rovesci sulle Alpi orientali, secondo IlMeteo.it.

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