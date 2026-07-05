iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 05 LUGLIO: Nord: La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso ovunque. Centro: In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su tutte le regioni. Più caldo. Sud: La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti da nord. LUNEDI 06 LUGLIO: Nord: In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35 36 gradi su Toscana e Lazio. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sulle zone appenniniche. MARTEDI 07 LUGLIO: Nord: Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi a Bologna. Centro: In questa giornata il cielo si potrà vedere più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime fino a 34 36 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sui monti.