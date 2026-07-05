Dopo la rapida fase di maltempo, è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del Nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria
in evidenza
Dopo la rapida fase di maltempo, è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del Nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
Gli approfondimenti:
- Quanto durerà l'ondata di caldo record? Le previsioni degli esperti
- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
- Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute
- Oms: “Oltre 1.300 morti legate al caldo in Europa in una settimana”
- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
- Blackout per caldo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
- Caldo, cosa prevedono le ordinanze delle Regioni per i lavoratori
- Cosa mangiare con il caldo, i cibi da scegliere a tavola
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Le previsioni meteo per i prossimi giorni
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 05 LUGLIO: Nord: La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso ovunque. Centro: In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su tutte le regioni. Più caldo. Sud: La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti da nord. LUNEDI 06 LUGLIO: Nord: In questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi. Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 35 36 gradi su Toscana e Lazio. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sulle zone appenniniche. MARTEDI 07 LUGLIO: Nord: Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi a Bologna. Centro: In questa giornata il cielo si potrà vedere più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Temperature massime fino a 34 36 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sui monti.