Non solo aria condizionata, 9 trucchi per dormire con il caldo

Introduzione

Le temperature roventi che stanno segnando l’estate 2026 possono avere ricadute negative sul sonno. Le notti calde rendono più difficile addormentarsi, aumentano i risvegli notturni e ci fanno sentire meno riposati il giorno successivo, perché impattano sulla termoregolazione del nostro corpo, cioè sulla sua capacità di mantenere la propria temperatura interna entro un intervallo di sicurezza. Il sonno è strettamente legato alla temperatura corporea: per addormentarsi e dormire senza interruzioni, il corpo in genere ha bisogno di disperdere del calore. Al di là dell’aria condizionata e dei ventilatori, esistono alcuni trucchi e prodotti specifici che possono aiutare a gestire il caldo notturno. Eccone alcuni.