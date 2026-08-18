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Bologna, investito dopo la maturità: Alberto Cremonini morto in ospedale dopo 45 giorni

Cronaca
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L’incidente era avvenuto il 2 luglio in viale Pepoli, mentre il giovane stava raggiungendo la corriera. Ricoverato prima al Maggiore e poi in terapia intensiva al Sant’Orsola, è morto domenica 16 agosto. Il conducente 59enne potrebbe ora rispondere di omicidio stradale

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Alberto Cremonini, 19 anni, studente del liceo Righi di Bologna, è morto domenica 16 agosto dopo 45 giorni di ricovero in seguito a un incidente stradale avvenuto il 2 luglio nel capoluogo emiliano. Il giovane era stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Pepoli, poco dopo aver sostenuto la prova orale dell’esame di maturità. La notizia è riportata da QN-Il Resto del Carlino e Repubblica Bologna.

La dinamica dell’incidente

 

L’incidente era avvenuto lungo viale Pepoli, non lontano dal liceo Righi, dove Cremonini aveva frequentato l’indirizzo scientifico. Il 19enne aveva appena sostenuto la prova orale dell’esame di maturità e, uscito da scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la corriera quando è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 59 anni. Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Dopo il trasferimento all'ospedale Maggiore, in codice di media gravità, le condizioni del ragazzo sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva al Sant’Orsola. È morto domenica, dopo oltre un mese di ricovero. L’automobilista che lo ha investito potrebbe ora rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

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