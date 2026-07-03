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Meteo, nel weekend nuova ondata di caldo: picchi oltre 35 gradi. Ecco dove

Cronaca
©Ansa

Dopo una breve parentesi di maltempo e acquazzoni che hanno portato un leggero calo delle temperature, il fine settimana si prospetta di nuovo rovente. Tornano l’anticiclone di matrice africana e temperature oltre la media. Sabato e domenica trascorreranno senza temporali e anche l’inizio della prossima settimana continuerà nello stesso modo con punte di 37/38 gradi

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Il caldo e le temperature roventi tornano a dominare sull’Italia. L’anticiclone di matrice africana è in rimonta e porta con sé un weekend senza temporali e con temperature in rialzo. Sabato 4 e domenica 5 luglio saranno all'insegna del bel tempo su tutta la Penisola. Dopo una breve parentesi di maltempo, temporali e acquazzoni, il sole torna a risplendere ovunque e il termometro toccherà punte di 37/38 gradi entro la prima parte della prossima settimana specialmente sulla Valle Padana, in Toscana, nel Lazio, in Puglia e, soprattutto, nelle aree interne della Sardegna. Tornano anche le notti super tropicali con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 24/25 gradi. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Le previsioni di sabato 4 luglio

Le regioni settentrionali saranno attraversate da una nuova ondata di alta pressione. La giornata di sabato 4 luglio sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori massimi attesi tra i 29 gradi di Venezia, Genova e Trieste e i 33-34 di Torino e Milano. Bel tempo anche sulle regioni del centro dove le temperature saranno in aumento specialmente a Firenze e Roma con picchi fino a 35 gradi. Campo di alta pressione anche al Sud, dove la giornata trascorrerà con condizioni generali di bel tempo con cielo sereno. Nuvoloso soltanto tra la Calabria e la Sicilia tirreniche dove saranno possibili alcune veloci piogge. Valori massimi attesi tra i 26-29°C di tante città i 34°C di Napoli.

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Le previsioni di domenica 5 luglio

L’alta pressione resta sulle regioni settentrionali anche nella giornata di domenica 5 luglio. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi del Triveneto, specie sul Friuli, si potranno verificare delle precipitazioni pomeridiane. Valori massimi attesi tra i 29-30 gradi di Genova, Trieste e Venezia e i 35-35 di Bologna, Milano e Torino.

Il campo di alta pressione si è imposto anche sulle regioni del centro della Penisola: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Al Sud situazione invariata rispetto al giorno precedente: da evidenziare solo un aumento della temperatura in Campania dove si toccheranno picchi oltre i 35 gradi.

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