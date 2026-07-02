Batterio Vibrio, con il caldo del 2026 aumenta il rischio in mare

Introduzione
Con temperature marine che hanno già raggiunto i 30°C a fine giugno, l'Ecdc rinnova l'allerta sulla diffusione del Vibrio, il batterio responsabile della vibriosi. Le raccomandazioni riguardano il consumo di molluschi crudi e il bagno in presenza di ferite. Il precedente dell'estate 2018, quando i casi in Europa triplicarono rispetto alla media, resta il riferimento per misurare l'impatto delle ondate di calore sulla proliferazione del microrganismo.
Quello che devi sapere
Il caldo record del 2026 e l'allarme dell'Ecdc
L'estate 2026 sta segnando nuovi record termici in Europa: l'Italia ha toccato i 40°C, la Francia i 44°C, e l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria per l'ondata subtropicale in atto. Il Mar Tirreno ha raggiunto i 30°C a fine giugno, condizioni che preoccupano non solo per l'impatto diretto sulla salute ma anche per la proliferazione di un batterio meno conosciuto: il Vibrio. Su questo fronte il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rilanciato l'allerta rivolta ai bagnanti.
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Cos'è il Vibrio, il batterio delle acque calde
Il Vibrio è un microrganismo acquatico che prospera negli ambienti costieri salmastri, cioè nei tratti di mare dove le acque dolci si mescolano con quelle salate. Le sue condizioni ottimali si verificano quando la temperatura dell'acqua sale e la salinità si riduce: uno scenario che, secondo l'Ecdc, sta diventando sempre più frequente in alcune aree d'Europa a causa dei cambiamenti climatici.
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Le zone d'Europa più a rischio
Le aree europee in cui il rischio è considerato più elevato sono il Mar Baltico, la fascia di transizione tra il Baltico e il Mare del Nord e il Mar Nero, insieme alle coste caratterizzate da importanti apporti fluviali. Il batterio è però stato rilevato anche in altre zone del continente: un'espansione geografica legata all'aumento delle temperature superficiali dei mari europei.
Come si contrae la vibriosi
Le vie di contagio sono essenzialmente due. La prima è alimentare e passa attraverso il consumo di molluschi crudi o non cotti a sufficienza, in particolare ostriche. La seconda è cutanea: avviene facendo il bagno in acque salate o salmastre quando sulla pelle sono presenti ferite aperte, tagli o piercing eseguiti da poco.
I sintomi dell'infezione
Nella forma alimentare i sintomi più comuni sono diarrea acquosa, dolori addominali, nausea, vomito, febbre e brividi. Nella forma cutanea possono comparire otiti o infezioni della pelle, con arrossamento, gonfiore e dolore nella zona interessata. Nei casi più gravi, in particolare in persone con sistema immunitario compromesso o affette da patologie croniche del fegato, l'Ecdc segnala il rischio di fascite necrotizzante, setticemia e amputazioni.
Il Vibrio vulnificus, il cosiddetto "batterio mangia carne"
Tra le specie del genere Vibrio, il Vibrio vulnificus è quella nota per la maggiore aggressività nei confronti dei tessuti molli. È proprio questa caratteristica ad avergli fatto guadagnare, nella copertura mediatica, l'appellativo di "batterio mangia carne". Gli episodi più gravi, sottolineano gli esperti, restano comunque rari.
Il legame con le ondate di calore: il precedente 2018
Il rapporto tra temperature elevate e diffusione del Vibrio è ormai documentato. Nell'estate 2018, segnata da un'ondata di caldo di ampia portata, in Europa vennero registrati 445 casi: più del triplo della mediana annuale di 126 rilevata nel quadriennio 2014-2017. Negli ultimi vent'anni le infezioni sono aumentate parallelamente al moltiplicarsi degli eventi climatici estremi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha inoltre stimato che la presenza del batterio nei frutti di mare crescerà ulteriormente su scala globale, con effetti particolarmente rilevanti nelle aree europee a bassa salinità.
Come proteggersi: i consigli delle autorità
Le indicazioni delle autorità sanitarie europee vanno in due direzioni. Sul fronte alimentare, evitare il consumo di molluschi crudi o poco cotti, ostriche in primo luogo. Sul fronte balneare, non entrare in acque salate o salmastre in presenza di tagli, ferite aperte o piercing recenti. L'Ecdc mette inoltre a disposizione una mappa interattiva aggiornata quotidianamente, con previsioni sulla diffusione del batterio fino a cinque giorni.