Batterio Vibrio, con il caldo del 2026 aumenta il rischio in mare

L'estate 2026 sta segnando nuovi record termici in Europa: l'Italia ha toccato i 40°C, la Francia i 44°C, e l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria per l'ondata subtropicale in atto. Il Mar Tirreno ha raggiunto i 30°C a fine giugno, condizioni che preoccupano non solo per l'impatto diretto sulla salute ma anche per la proliferazione di un batterio meno conosciuto: il Vibrio. Su questo fronte il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rilanciato l'allerta rivolta ai bagnanti.

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