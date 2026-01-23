Nello spin-off del franchise Bosch tratto dai romanzi di Michael Connelly, l'attrice di Pulp Fiction interpreterà Jenny Ballard, la madre separata della detective Renée Ballard
L’attrice Rosanna Arquette (Pulp Fiction e Cercasi Susan Disperatamente) reciterà nella seconda stagione della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Ballard, dove interpreterà il personaggio di Jenny Ballard, la madre separata della protagonista Renée Ballard (Maggie Q). Nelle serie di romanzi dello scrittore Michael Connelly, che ha dato vita prima al franchise Bosch e poi allo spin-off Ballard, la madre di Renée si chiamava Makani. La donna aveva lasciato il marito e la figlia dopo la morte per annegamento dell’uomo, un episodio cruciale nella vita della ragazza. La storia di Jenny sarà simile, ma aggiungerà anche nuovi dettagli. Secondo fonti vicine alla produzione e citate in esclusiva da Deadline, la donna, uno “spirito libero danneggiato”, ha sempre cercato di colmare un vuoto interiore.
LA TRAMA E IL CAST
La serie tv Ballard segue la detective Renée Ballard mentre guida la nuova, ma sottofinanziata, divisione dei casi irrisolti del Los Angeles Police Department, e affronta con determinazione i crimini più complessi e dimenticati della città. Mentre indaga su casi lunghi decenni, come una serie di omicidi di un serial killer e l’assassinio di un John Doe, scopre presto una pericolosa cospirazione all’interno del LAPD. Con l’aiuto di un team di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (Titus Welliver, già guest star nella prima stagione), il detective Ballard affronta traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali per svelare la verità. Il cast include anche Courtney Taylor, Rebecca Field, Victoria Moroles, Amy Hill e John Carroll Lynch. Le riprese inizieranno a febbraio a Los Angeles. Come aveva riportato un report di Deadline nell’ottobre 2025, “lo show, ampiamente recensito (100% su Rotten Tomatoes), ha avuto un andamento positivo, generando 2,5 miliardi di minuti di visualizzazioni negli Stati Uniti dalla sua uscita il 9 luglio fino alla fine del mese e posizionandosi nella Top 10 settimanale di Nielsen [azienda che si occupa della misurazione dell’audience televisiva e digitale, ndr] per gli streaming originali per diverse settimane, incluso un piazzamento al quarto posto con 619 milioni di minuti visualizzati nella settimana del 21 luglio”.
LA CARRIERA DELL'ATTRICE, TRA REGISTI CELEBRI, CINEMA E TV
L’attrice Rosanna Arquette ha lavorato con registi di fama mondiale, inclusi Martin Scorsese, Quentin Tarantino, John Sayles, Luc Besson, David Cronenberg, Hal Ashby e Allison Anders. Ha recitato in film come Promesse promesse (1983) di John Sayles, Fuori orario (1985) di Martin Scorsese, Silverado (1985) con Kevin Costner, Cercasi Susan disperatamente (1985) con Madonna, Pulp Fiction (1994) di Quentin Tarantino con John Travolta e Uma Thurman, Holy Lands (2018) con Jonathan Rhys Meyers, Love Is Love Is Love (2020) di Eleanor Coppola e The Moment (2026) con Charlie XCX e Alexander Skarsgård (che uscirà prossimamente). In televisione ha invece recitato in serie tv come Girls con Lena Dunham, Ray Donovan, The L Word: Generation Q e Ratched di Ryan Murphy e con Sarah Paulson.
