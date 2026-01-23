L’attrice Rosanna Arquette ( Pulp Fiction e Cercasi Susan Disperatamente) reciterà nella seconda stagione della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Ballard , dove interpreterà il personaggio di Jenny Ballard , la madre separata della protagonista Renée Ballard (Maggie Q). Nelle serie di romanzi dello scrittore Michael Connelly, che ha dato vita prima al franchise Bosch e poi allo spin-off Ballard, la madre di Renée si chiamava Makani. La donna aveva lasciato il marito e la figlia dopo la morte per annegamento dell’uomo, un episodio cruciale nella vita della ragazza. La storia di Jenny sarà simile, ma aggiungerà anche nuovi dettagli. Secondo fonti vicine alla produzione e citate in esclusiva da Deadline, la donna, uno “spirito libero danneggiato”, ha sempre cercato di colmare un vuoto interiore.

LA TRAMA E IL CAST

La serie tv Ballard segue la detective Renée Ballard mentre guida la nuova, ma sottofinanziata, divisione dei casi irrisolti del Los Angeles Police Department, e affronta con determinazione i crimini più complessi e dimenticati della città. Mentre indaga su casi lunghi decenni, come una serie di omicidi di un serial killer e l’assassinio di un John Doe, scopre presto una pericolosa cospirazione all’interno del LAPD. Con l’aiuto di un team di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (Titus Welliver, già guest star nella prima stagione), il detective Ballard affronta traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali per svelare la verità. Il cast include anche Courtney Taylor, Rebecca Field, Victoria Moroles, Amy Hill e John Carroll Lynch. Le riprese inizieranno a febbraio a Los Angeles. Come aveva riportato un report di Deadline nell’ottobre 2025, “lo show, ampiamente recensito (100% su Rotten Tomatoes), ha avuto un andamento positivo, generando 2,5 miliardi di minuti di visualizzazioni negli Stati Uniti dalla sua uscita il 9 luglio fino alla fine del mese e posizionandosi nella Top 10 settimanale di Nielsen [azienda che si occupa della misurazione dell’audience televisiva e digitale, ndr] per gli streaming originali per diverse settimane, incluso un piazzamento al quarto posto con 619 milioni di minuti visualizzati nella settimana del 21 luglio”.