Ratched, pubblicato un nuovo poster della serie TV con Sarah Paulson

Settembre è un mese alquanto ricco per quanto riguarda il catalogo Netflix. Svariati titoli in arrivo, con “ Ratched ” che è di certo uno dei più attesi. Si tratta di uno show che propone al pubblico un prequel del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Un vero e proprio cult con protagonista Jack Nicholson.

Ratched, cosa sappiamo

Lo show è ambientato nel 1947, con la giovane infermiera che giunge nel nord della California in cerca di lavoro. Si ritrova così nei corridoi di un importante ospedale psichiatrico, che di fatto cambierà la sua vita per sempre. In questa struttura hanno avuto inizio degli esperimenti sulla mente umana sconvolgenti. Lentamente, avendo a che fare con i pazienti, l’infermiera lascia cadere la maschera, dicendo addio ai propri valori morali e lasciando spazio all’oscurità che porta dentro di sé, covata per anni.

Ecco le parole di Ryan Murphy in merito al personaggio di Mildred Ratched: “Sento come se l’infermiera Ratched fosse una corsa di via alternativa dinanzi alle barbarie. Nel tempo si è tramutata in una sorta di esempio per qualunque tipo di abuso del proprio potere istituzionale. L’idea era quella di provare a comprendere ogni dettaglio dell’infanzia di questo personaggio, che ha sempre avuto una sola reputazione, estremamente negativa. Volevamo esplorare le sue relazioni e il confronto con la sua sessualità. Perché quando le persone pensano a Ratched, la considerano chiusa, indifferente e crudele”.

La serie vanta un ricco cast, con Sarah Paulson come protagonista, nei panni di Mildred Ratched, come detto. Cynthia Nixon è invece Gwendolyn Briggs. Judy Davis è l’infermiera Betsy Bucket. Sharon Stone è Lenore Osgood. Jon Jon Briones è il dottor Richard Hannover. Finn Wittrock è Edmund Tolleson e Charlie Carve è Huck. Alice Englert è Dolly, mentre Amanda Plummer interpreta Louise. Corey Stoll è Charles Wainwright, Sophie Okonedo è Charlotte e Vincent D’Onofrio presta il volto al Governatore George Wilburn.