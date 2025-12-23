Alexander Skarsgård ( FOTO ) e Harry Melling saranno Ray e Colin nel film Pillion - Amore senza freni. Il trailer è visibile in apertura. Dietro la macchina da presa Harry Lighton . La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 12 febbraio

Alexander Skarsgård e Harry Melling interpreteranno Ray e Colin, i protagonista di una storia d’amore. Harry Lighton ha firmato la regia di Pillion - Amore senza freni. I Wonder Pictures ha pubblicato la sinossi scrivendo: “Sarà l’inizio di una storia d’amore inconsueta e travolgente che cambierà profondamente entrambi”. Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sul lavoro raccontandone sinossi e personagi. La pellicola farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 12 febbraio.

Come rilanciato da Variety, Alexander Skarsgård si è espresso sul lavoro durante la sua presenza allo Zurigo Film Festival, L’attore svedese ha raccontato: “Ho scoperto che in questo caso non è poi così rilevante il mio background. Voglio dire, ho un figlio, ma cosa ho fatto in passato, con chi sono stato, uomini, donne... Per me, l'importante era che questa mi sembrasse un'opportunità per raccontare una storia su una sottocultura che non avevo mai visto rappresentata in questo modo, con così tanta autenticità”.

Alexander Skarsgård ha continuato parlando del regista: "Mi è sembrato così originale, ed è piuttosto raro. Ho letto ottime sceneggiature pensando ‘Questa è fantastica, ma mi ricorda dieci film che ho visto'. Sono stato accolto in questo mondo con tanto amore e compassione, ma lui non l'ha fatto con troppa riverenza. Alcune volte, quando si interpreta una sottocultura, si è così preoccupati di offendere o di sbagliare qualcosa a cui si è troppo affezionati. Ho chiamato subito i miei agenti e gli ho detto 'Voglio parlare con questo bambino pazzo’”.

Alexander Skarsgård ha concluso riferendosi al suo personaggio: “Ho amato che Ray fosse un’enigma all’inizio del film, ma anche alla fine”.