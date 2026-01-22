Steal - La rapina, trama e cast della serie tv su Prime Video

Offerte Sky
Foto tratta dal canale YouTube di Prime Video

La serie tv in sei episodi Steal – La rapina con Sophie Turner è uscita il 21 gennaio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

LA TRAMA

La serie tv Steal - La rapina si svolge negli uffici della banca di investimenti Lochmill Capital di Londra, specializzata nella gestione dei fondi pensione. Quando viene colpita dalla più grande rapina a mano armata nella storia del Regno Unito, parte una corsa contro il tempo per identificare i criminali che hanno rubato miliardi di sterline dai fondi pensioni di persone comuni. Due impiegati della banca, Zara (Sophie Turner) e Luke (Archie Madekwe), sono costretti dai rapinatori a eseguire le loro richieste. La protagonista deve allora obbedire ai criminali e, allo stesso tempo, proteggere le vite dei colleghi, scoprendo intanto inaspettati aspetti di sé stessa. Intanto, all'esterno dell'edificio, il poliziotto DCI Rhys (Jacob Fortune-Lloyd), che si trova anche alle prese con la dipendenza dal gioco d'azzardo, rischia di compromettere la sua carriera proprio mentre affronta uno dei casi più difficili della sua vita professionale.

 

IL CAST

Il cast della serie tv The Steal - La rapina, con creatore dello show S.A. Nikias, produttori esecutivi Greg Brenman, Rebecca de Souza e Nuala O'Leary e registi Sam Miller e Hettie Macdonald, include l'attrice candidata agli Emmy Awards Sophie Turner, che nel mondo crime aveva già recentemente interpretato una ladra di gioielli nella serie tv Joan. Nello show di Prime Video è invece la disillusa ventenne Zara Dunne, che vede sgretolarsi il suo mondo quando decisioni passate tornano a galla e volti un tempo fidati si rivelano pericolosi. Con lei c'è anche l'attore Archie Madekwe (Saltburn, Midsommar e See) nel ruolo di Luke, collega e amico ottimista di Zara, che comprende che ogni rischio comporti conseguenze. Infine, Jacob Fortune-Lloyd (Bodies, La regina degli scacchi e Midas Man), interpreta l'ispettore capo Rhys Covac, incaricato di risolvere rapidamente il caso tra ostacoli di corruzione istituzionale e demoni personali legati ai debiti di gioco.

LE TRAME DEGLI EPISODI

Ecco le trame dei sei episodi:

  • Episodio 1Fill or Kill – O tutto o niente
    Una normale giornata lavorativa negli uffici della Lochmill Capital viene stravolta da un gruppo di rapinatori. La posta in gioco è alta: miliardi di sterline nei fondi pensione dei cittadini.

  • Episodio 2Face Value – Valore nominale
    Il titolo richiama il valore nominale di un titolo o di un investimento, suggerendo che dietro l’apparente “valore” dei sistemi di sicurezza finanziaria si nascondano vulnerabilità profonde, sempre più collegate a un sistema.

  • Episodio 3Short Run – Breve termine
    Il titolo evoca l’orizzonte temporale nel trading finanziario. La banda criminale spinge Zara e Luke verso compiti sempre più tecnici e pericolosi, mentre dall’esterno DCI Rhys cerca di indagare.

  • Episodio 4Risk On – Rischio
    Nel gergo finanziario, Risk On indica un ambiente dove gli investitori sono disposti ad assumere rischi maggiori, proprio come Zara e DCI Rhys. Nel mondo finanziario e criminale, nulla è sotto controllo.

  • Episodio 5Pay Yourself First – Paga prima te stesso
    Il titolo richiama una famosa regola di finanza personale: risparmiare prima per sé stessi, piuttosto che spendere. La puntata esplora le motivazioni intime che spingono i personaggi a sopravvivere.

  • Episodio 6Dead Cat Bounce - Il rimbalzo del gatto morto
    La rapina sta per arrivare a una risoluzione: chi c’è dietro il piano criminale, e quali conseguenze avranno le azioni dei protagonisti per il sistema pensionistico, i colleghi intrappolati e le forze dell’ordine?

