Steal - La rapina, trama e cast della serie tv su Prime Video

Il cast della serie tv The Steal - La rapina, con creatore dello show S.A. Nikias, produttori esecutivi Greg Brenman, Rebecca de Souza e Nuala O'Leary e registi Sam Miller e Hettie Macdonald, include l'attrice candidata agli Emmy Awards Sophie Turner, che nel mondo crime aveva già recentemente interpretato una ladra di gioielli nella serie tv Joan. Nello show di Prime Video è invece la disillusa ventenne Zara Dunne, che vede sgretolarsi il suo mondo quando decisioni passate tornano a galla e volti un tempo fidati si rivelano pericolosi. Con lei c'è anche l'attore Archie Madekwe (Saltburn, Midsommar e See) nel ruolo di Luke, collega e amico ottimista di Zara, che comprende che ogni rischio comporti conseguenze. Infine, Jacob Fortune-Lloyd (Bodies, La regina degli scacchi e Midas Man), interpreta l'ispettore capo Rhys Covac, incaricato di risolvere rapidamente il caso tra ostacoli di corruzione istituzionale e demoni personali legati ai debiti di gioco.

Foto tratta dal canale YouTube di Prime Video