Tomb Raider, la prima foto di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Amazon MGM Studios ha annunciato l'inizio delle riprese della nuova serie tv ispirata alla celebre saga videoludica

Amazon MGM Studios ha annunciato l’inizio delle riprese di Tomb Raider, serie prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics, e Amazon MGM Studios, pubblicando la prima foto di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, l’iconica archeologa protagonista di una delle più celebri saghe videoludiche di tutti i tempi. Canottiera verde militare, occhiali da sole, zaino in spalla, pantaloncini corti e pistola in mano, l’attrice diventata celebre soprattutto grazie al ruolo di Sansa Stark in Il Trono di Spade appare già calata perfettamente nei nuovi panni.

Turner interpreterà la protagonista che al cinema ha già avuto il volto di Angelina Jolie e Alicia Vikander. Con lei, nel cast, ci saranno Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

A capo del progetto c’è Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), che ne è ideatrice, sceneggiatrice, executive producer e co-showrunner insieme a Chad Hodge, co-showrunner ed executive producer; Jonathan Van Tulleken ricoprirà il ruolo di regista ed executive producer.

Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge e Jenny Robins per Wells Street Films, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg, Timothy I. Stevenson e Dallas Dickinson per Story Kitchen, Michael Scheel e Legendary Television sono executive producer della serie. Matt McInnis figura come co-executive producer, mentre Jan R. Martin è produttore.

La prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft per la serie tv Amazon MGM Tomb Raider
