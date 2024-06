Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, teaser trailer e data d’uscita

Lo show tanto atteso finalmente ha una data d'uscita ufficiale, comunicata dal nuovo video che anticipa ciò che vedremo. Il 10 ottobre arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Le immagini ricche di azione mostrano Lara Croft mentre entra in tombe pericolose e affronta cattivissimi nemici. Sviluppata da Powerhouse Animation, la serie continua la trama della trilogia reboot del videogioco



Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft finalmente sta per arrivare, e ufficialmente: a più di tre anni dal primo annuncio di questa attesissima serie animata, un nuovo teaser trailer ne annuncia ora la data di uscita.

La data da segnarsi è quella del 10 ottobre 2024. Lo show arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Le immagini ricche di azione contenute nel video che annuncia ciò che vedremo (che potete guardare nella clip posta in alto, in testa a questo articolo) mostrano Lara Croft mentre entra in tombe pericolose e affronta cattivissimi nemici. Sviluppata da Powerhouse Animation, la serie continua la trama della trilogia reboot del videogioco. Questo titolo animato funge da continuazione della trilogia di videogiochi reboot, con l'amata avventuriera titolare che intraprende avventure in solitaria invece di cercare l'aiuto dei suoi amici per scoprire altre tombe dimenticate.

Lara Croft scoprirà che un manufatto cinese dai poteri incredibili è stato rubato da Croft Manor da un ladro legato alla sua famiglia.

Potete guardare il teaser trailer ufficiale di Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il cast vocale della versione originale

Hayley Atwell guida il cast vocale della versione originale di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, affiancata dall'attore Earl Baylon (doppiatore anche del videogioco) e al nuovo arrivato nella serie Allen Maldonado. Quasi un anno dopo l’anteprima della serie, Netflix ha presentato il nuovo teaser trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft che promette tante sorprese, oltre a un livello di azione e suspense davvero notevoli. L'uscita imminente di The Legend of Lara Croft arriva in un momento particolare: parecchi progetti, infatti, si trovano in varie fasi di sviluppo per il franchise. Dopo la conclusione della trilogia Survivor, Amazon Games sta lavorando a un nuovo gioco reboot, provvisoriamente intitolato Tomb Raider Next, di cui ha finalmente rilasciato una prima anteprima. Nel frattempo, dopo l'abbandono di un sequel del film di Alicia Vikander, sono in lavorazione sia un film reboot di Tomb Raider che una serie TV. Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando la serie televisiva.

approfondimento Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il teaser della serie tv

La nuova serie è il sequel della trilogia Survivor Tomb Raider: The Legend of Lara Croft si pone come sequel della trilogia Survivor. Questo si rivela l'approccio perfetto per questa nuova serie, poiché consente al team creativo di avanzare senza per forza dover raccontare nuovamente la storia delle origini di Lara Croft. Inoltre si può evitare di dover spiegare con dovizia di dettagli agli spettatori che non sono fan della serie videoludica come questo show si colleghi esattamente agli adattamenti precedenti del videogioco.

Per la gioia di chi ama chicche curiose, Powerhouse Animation probabilmente disseminarà la serie di Easter egg che fanno riferimento ai giochi precedenti, proprio come è stato fatto con le serie Castlevania di Netflix e Skull Island collegata al Monsterverse.

Potete guardare il teaser trailer ufficiale di Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo. approfondimento Tomb Raider, serie animata: Hayley Atwell nuova voce di Lara Croft