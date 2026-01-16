A sette anni dalla fine de Il Trono di Spade, Sophie Turner e Kit Harington si ritrovano sullo schermo nel nuovo progetto, di cui si avevano avuto le prime notizie due anni fa, il film The Dreadful, ora finalmente pronto per il debutto in sala e in digitale per il mercato estero - i dettagli della distribuzione italiana non sono ancora noti.

La pellicola, un horror gotico ambientato in un contesto tardomedievale che un po' richiama le atmosfere della serie cult HBO che ha dato la popolarità globale alle due star britanniche, è scritta e diretta dall'autrice Iraniano-statunitense Natasha Kermani, che si è già messa alla prova con film dello stesso genere.

Il primo trailer, disponibile anche in testa a questa scheda in lingua originale, mostra i nodi centrali di una trama che vede i due interpreti principali coinvolti sentimentalmente in una relazione giudicata pericolosa.

Di cosa parla il film: la trama e il cast

Anne (Sophie Turner) è una giovane vedova che vive isolata nell'Inghilterra rurale con la suocera, una donna autoritaria che la spinge a non avvicinarsi a nessuno.

Lo sposo di Anne è caduto in guerra (la storia è ambientata nel XV secolo, negli anni della Guerra delle Rose) ma la ragazza è affamata di vita e delle esperienze che si vede ormai negate.

Tutto questo prima dell'incontro con Jago (Kit Harington), un uomo che rispunta dal suo passato e che la invita a seguirlo per iniziare una vita insieme. Con lui, dalla guerra, arriva anche una presenza oscura, una vera maledizione che si abbatte sui protagonisti.

Il trailer, che mostra l'incontro tra Anne e Jago, pone la giusta attenzione su Morwen, la suocera della protagonista, che ha il volto di Macia Gay Harden, attrice premiata con l'Oscar nel 2001 per Pollok.

Nel cast ci sono anche Laurence O' Fuarain e Jonathan Howard.

La sceneggiatura presenta diverse scene di intimità tra i due protagonisti, fratelli nella precedente esperienza sul set. Superato l'imbarazzo inziale è stato un po' come tornare in famiglia, ha detto Harington.



