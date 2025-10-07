Ballard, la serie tv Prime Video rinnovata per la seconda stagione

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha ufficialmente rinnovato per una seconda stagione la serie tv Ballard, spin-off del franchise Bosch tratto dai romanzi dello scrittore Michael Connelly. Deadline aveva anticipato la notizia il 3 ottobre. Lo show crime racconta la storia della detective Renée Ballard (Maggie Q), un'ex agente di pattuglia e ora detective della Cold Case Unit presso il Los Angeles Police Department, la divisione che si occupa di casi irrisolti e mai archiviati. Nella prima stagione, per risolvere delitti passati, dagli omicidi di un serial killer al ritrovamento di un cadavere apparentemente senza identità, la determinata e tenace protagonista aveva colto nuovi indizi prima sfuggiti alle autorità. Affiancata da una squadra di volontari e dal collega in pensione Harry Bosch (Titus Welliver), Ballard aveva scoperto presto una pericolosa spirale di corruzione all’interno della stessa polizia, il tutto tra traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali, e sempre alla ricerca della verità. “È un grande privilegio vedere i miei personaggi prendere vita sullo schermo stagione dopo stagione, ed è grazie ai fan che continuano a seguirci che possiamo farlo. Sono particolarmente grato a Maggie Q per aver incarnato Renée in modo così perfetto, onorando il personaggio mentre la accompagniamo nella fase successiva del suo viaggio”, ha dichiarato Connelly, che è anche produttore esecutivo. “Siamo davvero grati di avere l’opportunità di continuare la storia di Ballard. È un piacere immergersi più a fondo in questi personaggi e in questo mondo, e vedere il pubblico entrare in sintonia con le loro storie è incredibilmente gratificante”, hanno aggiunto i co-showrunner e produttori esecutivi Michael Alaimo e Kendall Sherwood. “Abbiamo la possibilità di lavorare con un team così talentuoso e dedicato che dà vita a questo universo, e siamo entusiasti di poter continuare a farlo. Non vediamo l’ora che tutti scoprano cosa abbiamo creato!”.