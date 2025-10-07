Ballard, la serie tv Prime Video rinnovata per la seconda stagione

Ballard, la serie tv Prime Video su cold case rinnovata per la seconda stagioneSerie TV
Lo spin-off del franchise Bosch tratto dai romanzi dello scrittore Michael Connelly racconta la storia di Renée Ballard, detective della Cold Case Unit presso il Los Angeles Police Department che si occupa di casi irrisolti e mai archiviati
Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha ufficialmente rinnovato per una seconda stagione la serie tv Ballard, spin-off del franchise Bosch tratto dai romanzi dello scrittore Michael Connelly. Deadline aveva anticipato la notizia il 3 ottobre. Lo show crime racconta la storia della detective Renée Ballard (Maggie Q), un'ex agente di pattuglia e ora detective della Cold Case Unit presso il Los Angeles Police Department, la divisione che si occupa di casi irrisolti e mai archiviati. Nella prima stagione, per risolvere delitti passati, dagli omicidi di un serial killer al ritrovamento di un cadavere apparentemente senza identità, la determinata e tenace protagonista aveva colto nuovi indizi prima sfuggiti alle autorità. Affiancata da una squadra di volontari e dal collega in pensione Harry Bosch (Titus Welliver), Ballard aveva scoperto presto una pericolosa spirale di corruzione all’interno della stessa polizia, il tutto tra traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali, e sempre alla ricerca della verità. “È un grande privilegio vedere i miei personaggi prendere vita sullo schermo stagione dopo stagione, ed è grazie ai fan che continuano a seguirci che possiamo farlo. Sono particolarmente grato a Maggie Q per aver incarnato Renée in modo così perfetto, onorando il personaggio mentre la accompagniamo nella fase successiva del suo viaggio”, ha dichiarato Connelly, che è anche produttore esecutivo. “Siamo davvero grati di avere l’opportunità di continuare la storia di Ballard. È un piacere immergersi più a fondo in questi personaggi e in questo mondo, e vedere il pubblico entrare in sintonia con le loro storie è incredibilmente gratificante”, hanno aggiunto i co-showrunner e produttori esecutivi Michael Alaimo e Kendall Sherwood. “Abbiamo la possibilità di lavorare con un team così talentuoso e dedicato che dà vita a questo universo, e siamo entusiasti di poter continuare a farlo. Non vediamo l’ora che tutti scoprano cosa abbiamo creato!”.
IL CAST
L’attrice statunitense di origini vietnamite Maggie Q è già apparsa in film d’azione come Mission: Impossible III e in serie tv come Nikita e Designated Survivor. Il cast include anche Courtney Taylor (Abbott Elementary) nel ruolo dell’esperta in analisi dei dati Samira Parker, Michael Mosley (Sirens e Titans) nel ruolo dell’ufficiale riservista Ted Rawls, Amy Hill (Magnum P.I.) nel ruolo di Tutu, la nonna hawaiana di Ballard, John Carroll Lynch (American Horror Story e Zodiac) nel ruolo di Thomas Laffont, ex compagno di Ballard, Rebecca Field (All Rise) e Victoria Moroles (Teen Wolf).
IL SUCCESSO DELLO SHOW CRIME
Come riportava il report di Deadline pubblicato il 3 ottobre, “lo show, ampiamente recensito (100% su Rotten Tomatoes), ha avuto un andamento positivo, generando 2,5 miliardi di minuti di visualizzazioni negli Stati Uniti dalla sua uscita il 9 luglio fino alla fine del mese e posizionandosi nella Top 10 settimanale di Nielsen [azienda che si occupa della misurazione dell’audience televisiva e digitale, ndr] per gli streaming originali per diverse settimane, incluso un piazzamento al quarto posto con 619 milioni di minuti visualizzati nella settimana del 21 luglio”. In aggiunta, Ballard è una delle tre serie con protagonisti di origini asiatiche nelle prime tre posizioni della classifica Top Ten TV di Prime Video nel mese di agosto, insieme a Butterfly con Daniel Dae Kim e a L’estate nei tuoi occhi con Lola Tung.
