Lena Dunham, non solo Too Much: parla del possibile ritorno di Girls

L’autrice che ha dato voce a una generazione attraverso Girls - e che è dietro al recente progetto della nuova serie tv Too Much - torna a riflettere pubblicamente sull’idea di riportare in vita la celebre serie HBO

Lena Dunham apre alla possibilità di un revival di Girls.

L’autrice che ha dato voce a una generazione attraverso Girls - e che è dietro al recente progetto della nuova serie tv di Netflix Too Much - torna a riflettere pubblicamente sull’idea di riportare in vita la celebre serie HBO. In un’intervista concessa al magazine americano Variety, la creatrice e interprete – oggi anche showrunner della nuova serie su Netflix – ha dichiarato di non escludere un ritorno della storia che l’ha resa famosa. Un’ipotesi che, se accompagnata da una narrazione “giusta”, potrebbe concretizzarsi con la partecipazione del cast originale.

"Ecco dove sarebbero oggi le protagoniste", ha detto Dunham ai microfoni di Variety, andando a spiegare come si immagina oggi i personaggi il mondo da lei creato.

Il possibile ritorno di Girls: uno sguardo nel futuro delle protagoniste

Andata in onda per la prima volta nel 2012 e conclusasi nel 2017 dopo sei stagioni, Girls ha rappresentato un ritratto generazionale autentico e provocatorio, incentrato sulla vita di quattro amiche millennial a Brooklyn. Da allora, Lena Dunham non ha mai realmente archiviato l’idea di tornare su quel mondo narrativo, e oggi ne parla con maggiore concretezza, immaginando un’ambientazione aggiornata alle nuove fasi della vita delle protagoniste.

Secondo Dunham, un’eventuale ripresa della serie avrebbe senso solo se collocata in un passaggio significativo della maturità: che si tratti di maternità, menopausa o perfino di una nuova quotidianità condivisa all’interno di una casa di riposo, ciò che conta è il contesto esistenziale. Non più l’instabilità dei vent’anni, ma le contraddizioni dell’età adulta. Approfondimento Too Much, cosa sapere sulla nuova serie teen romantica su Netflix

I destini delle protagoniste secondo Lena Dunham

Nel corso dell’intervista, Dunham ha tratteggiato con ironia e affetto un possibile aggiornamento delle vite dei personaggi principali. Shoshanna, a suo dire, ha vissuto un matrimonio con il sindaco di New York che si è poi concluso con un divorzio, e ora è alla guida di una startup eco-friendly dedicata all’abbigliamento sportivo. Marnie, invece, è giunta al suo terzo matrimonio, continua a cantare, ma probabilmente avrebbe bisogno di frequentare un gruppo di supporto per la dipendenza affettiva.

Jessa vive su una barca in Croazia e si è dichiarata contraria ai vaccini. Adam si è trasferito in Germania, dove ha raggiunto notorietà come attore teatrale, mentre Ray è rimasto attivo nella politica locale e continua a gestire con soddisfazione la sua caffetteria. Elijah, infine, ha ottenuto un ruolo stabile in una sitcom di successo ma non smette di cercare l’amore, spesso nei posti sbagliati. Approfondimento Too Much, trailer della nuova serie teen romantica Netflix

Hannah oggi: una nuova serenità lontana dalla fama Parlando del suo alter ego, Dunham ha scherzato: “Me ne ero quasi dimenticata”. Poi ha descritto Hannah come una donna serena, che insegna al Bard College, è madre di un bambino, vive con una fidanzata chef e ha abbandonato l’ossessione per il riconoscimento pubblico. Una trasformazione radicale rispetto alla giovane donna insicura e affamata di attenzioni che il pubblico aveva conosciuto nella serie. Approfondimento Sky Atlantic Confidential, il cast della serie tv Girls. FOTO