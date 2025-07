Too Much, cosa sapere sulla nuova serie teen romantica su Netflix

Il successo di serie come Nobody Wants This e di film come Tutti tranne te e Materialists (quest'ultimo, atteso per settembre in Italia), è segno del rinnovato interesse del pubblico del grande e piccolo schermo per le commedie romantiche, un genere che ha avuto stagioni d'oro e che sta solleticando da qualche tempo produttori e sceneggiatori statunitensi e non solo.

Netflix punta sul talento di Lena Dunham, attrice e ideatrice della serie di culto HBO Girls, in onda per sei stagioni dal 2012 al 2017, per questa nuova serie, che ha tutto il potenziale per diventare uno dei titoli più visti di questa stagione.

Too Much, che ha qualcosa in comune con un altro show di successo della piattaforma, Emily in Paris, arriva dove la serie con Lily Collins non riesce, ovvero, mostrare con una certa dose di ironia e cinismo il lato concreto delle relazioni contemporanee.

Lo show è stato girato tra Brooklyn, Londra e Beaconsville nel 2024. Le musiche sono di Luis Felber, co-creatore della serie e marito di Dunham.