È Francesco Gabbani a guidare la classifica dei 24 artisti in gara nella 70^ edizione del Festival di Sanremo. Conclusa la seconda serata, tutti i Big in gara hanno avuto modo di esibirsi, con il brano “Viceversa” ad oggi premiato con la vetta. Scalzando Le Vibrazioni, al secondo posto con la loro “Dov’è”. A sorpresa a completare il podio c’è Piero Pelù con la sua “Gigante”. Un trittico in parte inaspettato, eccezion fatta per Gabbani. A sorprendere, stando ai pronostici dei bookmakers, sono le posizioni di Anastasio e Levante, rispettivamente al quindicesimo e decimo posto. Rispetta invece i pronostici Elodie, al momento quinta in classifica.

A giudicare è stata la giuria demoscopica, espressasi anche al termine della prima serata. Si tratta di un campione selezionato tra chi abitualmente acquista dischi e frequenta eventi musicali. Dei veri e propri appassionati di musica comprovati dunque. Il loro parere viene espresso direttamente da casa, per un totale di 300 votanti, tutti armati di applicazione. Questa è collegata direttamente a un sistema, il quale trasforma i punteggi ottenuti in percentuali.

Il sistema di votazione

La 70^ edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, presenta un complicato meccanismo di votazione, differente da quello precedentemente utilizzato. Nello specifico a poter dire la loro sono quattro differenti giurie. La prima è quella demoscopica, che ha determinato la classifica nelle prime due serate. A questa si aggiungono l’orchestra, i giornalisti presenti in sala stampa e il televoto da casa.

La terza serata, quella dedicata alle cover, vedrà impegnata in fase di voto unicamente l’orchestra. Al termine della trasmissione verrà mostrata una classifica, che farà però riferimento al solo giudizio dei musicisti. Nella quarta serata invece parola ai giornalisti in sala stampa. A esprimersi sarà in realtà l’intera testata, che avrà a disposizione un solo voto. Anche stavolta la classifica sarà parziale, relativa solo alla quarta serata. Nella quinta serata potranno esprimersi invece tre giurie contemporaneamente: demoscopica, giornalisti e televoto. I voti espressi precedentemente si accumuleranno e, unendo le percentuali delle prime quattro serate e quelle della quinta, ecco il peso delle quattro giurie:

Demoscopica – 33.3%

Orchestra – 25%

Sala stampa – 33.3%

Televoto – 8.44%

La classifica completa della seconda serata