Referendum: vota solo 20%, consultazione non valida

I cinque referendum sulla giustizia, promossi da Lega e radicali, non produrranno alcun effetto. I dati del Viminale non sono ancora definitivi, ma i votanti non hanno superato il 21% degli aventi diritto. Per la Costituzione la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. I sì per l'abrogazione della legge Severino hanno raggiunto il 54,03%; i sì per la limitazione delle misure cautelari il 56,26%; i sì per la separazione delle carriere dei magistrati il 74,33%; i sì per i membri laici nei consigli giudiziari il 72,31%; i sì per la modifica delle firme necessarie per candidarsi al Csm il 72,84%.