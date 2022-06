Elezioni, Meloni: il cdx vince a primo turno, torna sano bipolarismo

Politica

Elezioni 2022, le reazioni dei partiti ai risultati delle Comunali

Non tardano le dichiarazioni degli esponenti politici e dei leader sulla tornata elettorale che ieri ha interessato i cittadini di oltre 900 comuni. Salvini: “Lega collante della coalizione, centrodestra vince solo unito”. Pd: “Soddisfazione per Nord che sembrava inespugnabile”. Il leader del M5s: “Dati non ci soddisfano”

Arrivano i primi risultati degli scrutini per le elezioni comunali che ieri hanno interessato oltre 900 comuni italiani e non tardano le dichiarazioni degli esponenti politici dei partiti che tirano le somme di questa tornata elettorale

"Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio a Milano commentando il risultato delle amministrative e sottolineando fra l'altro il "contributo" del partito a Palermo e Genova