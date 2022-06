Elezioni comunali Palermo, i risultati delle Amministrative

Chi sono i candidati a Palermo

Franco Miceli è il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle e può contare sull'appoggio di quattro liste: Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra civica ecologista e la lista civica Progetto Palermo. Nel 1990 fu eletto, a 37 anni, alla guida del Pci. Roberto Lagalla corre invece per il centrodestra e può vantare la coalizione più ampia con 9 liste a sostegno: Prima l'Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l'Italia, Udc e le due liste civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. Il terzo candidato è Fabrizio Ferrandelli, è sostenuto da tre liste: Più Europa e Azione con Calenda, E tu splendi Palermo e Rompi il sistema. La candidata della sinistra è Rita Barbera, sostenuta da Potere al Popolo e Rita Barbera sindaca. Francesca Donato, europarlamentare nota per le sue teorie No Vax, si è presentata per la carica di Primo Cittadino del capoluogo siciliano con il sostegno della lista Rinascita Palermo. Infine, Ciro Lomonte corre per diventare sindaco di Palermo con il sostegno della lista Siciliani Liberi.