Comunali Palermo, il neosindaco Lagalla: “Inizierò subito a lavorare”

Elezioni comunali a Palermo 2022: chi sono i candidati. FOTO

Il 12 giugno si vota nel capoluogo siciliano per scegliere il successore di Leoluca Orlando e per i cinque referendum sulla giustizia. Sono 6 le persone in corsa per la carica di primo cittadino. Il Pd con il M5s si è schierato con Franco Miceli, il centrodestra sostiene Roberto Lagalla

I cittadini di Palermo sono chiamati al voto il 12 giugno per le elezioni amministrative, che in Italia si tengono in circa mille Comuni. Insieme alle amministrative si vota anche per i cinque referendum sulla giustizia

Si deve scegliere il successore di Leoluca Orlando per la carica di sindaco. In tutto i candidati in lizza per sedere sulla poltrona di Palazzo delle Aquile sono 6. Il centrodestra si presenta unito a sostegno dello stesso candidato. Anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle convergono su un unico nome