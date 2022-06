Elezioni comunali e referendum, i dati dell'affluenza alle ore 12

Si vota dalle 7 alle 23 per le amministrative in 971 municipi e per 5 referendum in tema di giustizia. Le rilevazioni parziali - 767 comuni analizzati - segnalano che per le comunali è andato alle urne il 17,77% (non sono compresi i numeri di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia). I quesiti referendari, con i dati ancora parziali, si attestano tutti sopra il 6%