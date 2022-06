Gli scrutini iniziano lunedì 13 giugno alle 14, ma dopo la chiusura dei seggi arrivano le prime indicazioni dagli exit poll sulle sei maggiori città che sono andate al voto in questa tornata di Comunali. Secondo questi numeri, il centrodestra unito conquisterebbe al primo turno Genova e Palermo. Andrebbero invece al ballottaggio domenica 26 giugno Parma, Verona, Catanzaro e L'Aquila, con il centrosinistra in testa e unito nelle prime due città ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE FOTO - L'AFFLUENZA ).

Ballottaggi anche a Catanzaro e Parma

Verso il ballottaggio anche Catanzaro: il civico Valerio Donato - ex Pd sostenuto anche da Lega e Fi senza il loro simbolo (con grande fastidio di Giorgia Meloni, che si è staccata dalla coalizione per candidare Wanda Ferro) - sarebbe avanti con il 40-44%, mentre Nicola Fiorita sostenuto da Pd ed M5S sarebbe tra il 31 e il 35%. Anche a Parma, secondo gli exit poll, si va al ballottaggio dopo i due mandati dell'ex 5S Federico Pizzarotti: il Pd - con la sinistra e con Italia Viva (ma non Azione di Calenda) e senza il M5S, che non presentava una sua lista - sostiene Michele Guerra, accreditato di una percentuale fra il 40 e il 44%; il centrodestra è andato al voto diviso, con Lega e Forza Italia a sostegno del vecchio sindaco Pietro Vignali (avrebbe raccolto tra il 19 e il 23%) e con FdI che appoggiava Priamo Bocchi (6-8%).