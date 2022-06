5/10 ©Ansa

Nel 2004, in campo per l'amichevole di precampionato Roma-Stoke City, Tommasi entra in scivolata sull’irlandese Gerry Taggart che non tira indietro la gamba. Per il veneto la diagnosi è impietosa: rottura sia del crociato interiore che posteriore, dei menischi, del collaterale mediale esterno e interno, infrazione dei condili e del piatto tibiale. Non tornerà in campo fino al 30 ottobre 2005

